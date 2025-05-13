شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم الثلاثاء فى الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع سيراميكا باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ آخر ظهور للأهلى وسيراميكا فى الدوري

كانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد المصري البورسعيدى وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين، فيما تعادل سيراميكا مع الزمالك بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

2_ موقف الأهلى وسيراميكا فى الدوري

يدخل الأهلي اللقاء فى المركز الأول بجدول ترتيب البطولة برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 31 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بالقمة لحسم اللقب الثالث على التوالى، وسيراميكا يأمل في استكمال مشواره المتميز بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.

3_ مواجهات الاهلى وسيراميكا

ودائما ما تتسم مواجهات الأهلي وسيراميكا بالندية رغم تفوق الشياطين الحمر الكاسح، وبدأت مواجهات الأهلي وسيراميكا في شهر يناير لعام 2021. والتقى الفريقان فى 11 مباراة بجميع المسابقات، انتصر الأهلي في 9 مواجهات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين عندما فاز الأهلي على سيراميكا بخمسة أهداف مقابل هدفين في الدور الاول للنسخة الحالية للدوري

سجل الأهلى 27 هدفاً فى شباك سيراميكا بينما تلقت شباكه 7 أهداف.

4_ أرقام عماد النحاس مع الاهلى

الاهلى تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت حقق 3 انتصارات منذ رحيل السويسري مارسيل كولر، بعد الفوز على حساب بتروجت 3-2، ثم حرس الحدود 5-0، ثم أمام المصري 4-2، ليحرز الفريق 12 هدفا في 3 مباريات.

5_ الاهلى يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 11.53 مليون يورو.