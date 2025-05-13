شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الزمالك فى نصف نهائي دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الثلاثاء، مباريات نصف نهائي بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال ، ويلتقى الأهلي مع الزمالك، والاتحاد السكندري مع سبورتنج، فى المباريات التي تقام بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

ويلتقى كل فريقين في 5 مباريات ، المباراة الأولى، الثلاثاء الموافق 13 مايو، المباراة الثانية، الخميس الموافق 15 مايو، المباراة الثالثة، السبت الموافق 17 مايو، المباراة الرابعة «في حالة اللجوء لها»، الإثنين الموافق 19 مايو، والمباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، الثلاثاء الموافق 20 مايو.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي ، حضور 2000 مشجع في منافسات نصف نهائي الدورى، بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.

وقال مصيلحي إن اتحاد السلة يتطلع إلى زيادة عدد المشجعين إلى 2000 مشجع لكل فريق، مؤكدًا أن إقامة المباريات في صالة برج العرب بالإسكندرية، يمنح الفرصة من أجل طلب زيادة الحضور الجماهيري.