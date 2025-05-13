شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة البطولة في الدوري المصري قبل ختام الأسبوع السادس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يسدل الستار اليوم، الثلاثاء، على منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري بإقامة 4 مباريات قوية ضمن مرحلة التتويج بالبطولة، تجمع سيراميكا مع الأهلى، وفاركو والمصري، والزمالك مع بيراميدز، وأخيراً حرس الحدود مع البنك الأهلى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة وفي جعبته 47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ترتيب مجموعة البطولة في الدوري المصري



الأهلي - 49 نقطة

بيراميدز - 47 نقطة

الزمالك - 41 نقطة

البنك الأهلي - 36 نقطة

المصري - 35 نقطة

سيراميكا - 31 نقطة

فاركو - 30 نقطة

بتروجيت - 26 نقطة

حرس الحدود - 22 نقطة

القناة الناقلة لمباريات دوري nile

وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.