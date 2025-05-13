شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي والزمالك يفوزان بكأس مصر مناصفة للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 13 مايو، تقاسم الأهلى والزمالك لقب كأس مصر فى نسختها رقم "37" للمرة الثانية فى تاريخهما، حيث سبق لهما أن تقاسما لقب النسخة "22" دون لعب عام "1943"، وكان الفريقان قد لعبا مباراة النهائى يوم "9 مايو 1958" بملعب الترسانة وانتهت بالتعادل السلبى. وأقيمت المباراة مجددا بنفس الملعب ونفس الحكم الإمبراطور حسين إمام، وانتهت أيضا المباراة بالتعادل ولكن بهدفين لكل فريق.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف تقدم ميمى الشربينى فى الدقيقة الثامنة، وتعادل عصام بهيج بعدها بخمس دقائق، وفى الوقت الإضافى تقدم ميمى الشربينى مجددا للأهلى قبل نهاية الوقت بتسع دقائق، بعدها بدقيقتين أدرك علاء الحامولى التعادل لفريقه من ضربة جزاء.

بعدها قرر المشير عبد الحكيم عامر الذى شاهد المباراة إجراء قرعة بين الفريقين لاقتسامهما الكأس، لكل فريق ستة أشهر، ليحافظ الزمالك على لقبه للعام الثانى على التوالى، بينما استعاد الأهلى اللقب بعد غياب عام واحد.

مثل الأهلى: عادل هيكل، طارق سليم، رضا عبدالحميد، عبدالوهاب سليم، رفعت الفناجيلى، سليمان فارس، وجيه مصطفى، السيد الضيظوى، صالح سليم، طه أسماعيل، ميمى الشربينى

وهو نفس تشكيل مباراة الذهاب ما عدا طلعت عبد الحميد، توتو، شريف الجندى بدل من "عبدالوهاب سليم، صالح سليم، طه أسماعيل".

ومثل الزمالك: ألدو، يكن حسين، علاء الحامولى، محمد رفاعى، سمير قطب، عبده نصحى، عصام بهيج، محمد الطحاوى، خليل قدرى، شريف الفأر، دميان.

وكان قد شارك فى المباراة الأولى كل من " نور الدالى، رأفت عطية، رامز عزت، بيبو" بدلا من محمد رفاعى، محمد الطحاوى، شريف الفأر، دميان.