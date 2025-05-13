شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات اليوم فى ختام دورى الكرة النسائية.. الأهلى ومسار الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم منافسات بطولة دورى الكرة النسائية بـ4 مواجهات قوية فى إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من منافسات مرحلة الحسم في دورى الكرة النسائية بين الأهلى مع مسار، زد مع مودرن سبورت، المعادى واليخت مع بيراميدز، وادى دجلة مع البنك الأهلى.



وعدلت لجنة المسابقات مواعيد الجولة التاسعة من الجمعة الماضية إلى الثلاثاء 13 مايو الجارى، ولتقام المباريات في الرابعة والنصف مساءً في توقيت واحد.



ولعبت مباراة واحدة من هذا الأسبوع بين الزمالك والمقاولون العرب التى انتهت لصالح بنات ميت عقبة بهدف نظيف، خاصة أنها لن تؤثر على الترتيب، ليرفع فريق الزمالك رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الكرة النسائية، فيما بقى فريق المقاولون العرب عند النقطة 35 في المركز الثامن.



وحسم فريق مسار اللقب لصالحه في الجولة الثامنة بعدما فاز على الزمالك بهدف نظيف فى الجولة الماضية، ليتوج باللقب للموسم الثانى على التوالي، بعدما رفع رصيده إلى 70 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب الوصافة قبل مباراة على النهاية.



وحافظ فريق مسار على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن محققا الفوز فى كل مبارياته باستثناء تعادل وحيد أمام وادى دجلة، فيما حقق الأهلى الانتصار فى كل مبارياته وخسر أمام مسار وتعادل مع الزمالك ووادى دجلة.