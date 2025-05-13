الامارات | شباب الأهلي يواجه القادسية في «سوبر غرب آسيا» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشّن شباب الأهلي، الساعة 10:45 من مساء اليوم، مشواره في بطولة «سوبر غرب آسيا» بلقاء القادسية الكويتي، في مواجهة يتطلع فيها «فرسان دبي» إلى وضع قدم في نصف نهائي الـ«فاينال 8»، الذي يقام في مجمع نهاد نوفل في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوقعت القرعة شباب الأهلي في المجموعة الثانية، التي ضمت إلى جواره القادسية، وطبيعة طهران الإيراني، وتاميل نادو الهندي، إلا أن تعذر سفر الأخير أدى إلى اقتصار المجموعة على ثلاثة أندية تتنافس على بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي.

وتبدو حظوظ شباب الأهلي المشارك بـ«فاينال 8» في بيروت بصفته بطلاً للمنطقة الخليجية، قوية في تجاوز عقبة منافسه القادسية الذي تعرض إلى هزيمة قاسية أمام طبيعة طهران أول من أمس، في افتتاح مباريات المجموعة، بنتيجة (85-112).

ويعتمد شباب الأهلي في بداية مشواره في النسخة الثالثة، على كوكبة من النجوم، التي قادته إلى لقب بطل المنطقة الخليجية بالفوز على الاتحاد السعودي في موقعتَي ذهاب وإياب النهائي بواقع (90-88) و(90-83)، أبرزهم الدوليان قيس عمر وحامد عبداللطيف اللذان يسهمان بشكل فاعل في الناحيتين الهجومية والدفاعية، بجانب صانع الألعاب الأميركي ديشوند واشنطن.