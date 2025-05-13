الامارات | «لوسيل» يُحلّق بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الجواد «لوسيل» بشعار الشقب ريسينغ، أول من أمس، لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في محطته الفرنسية، ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ32 على مضمار لونغشامب في باريس.

ويُعدّ اللقب التتويج الثاني في مسيرة «لوسيل» بعد أن فاز، العام الماضي، بلقب المحطة البريطانية للكأس الغالية في دونكستر، إذ نجح البطل بإشراف المدرب جون دو ميول وقيادة الفارس فالح ناصر بوغنيم في تقديم أداء قوي أمام نخبة الخيول المشاركة، حيث أظهر عزماً وإصراراً بانطلاقته المميّزة في عمق المستقيم، وبرهن على إمكاناته الكبرى في الحفاظ على رتم سرعته العالية التي قادته إلى لقب سباق الفئة الأولى الذي أُقيم لمسافة 2000 متر والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغ مجموع جوائزه 350 ألف يورو، فيما حلَّ في المرتبة الثانية الجواد «مراد» العائد لياس لإدارة سباقات الخيل، الذي يشرف عليه المدرب ديمين وتريجنت، وقاده الفارس ماكسيم جيون، وجاء في المرتبة الثالثة الجواد «آر بي كينج ميكر» للمالك هلال العلوي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو.

في المقابل، شهدت سباقات «الجينز الإماراتي الفرنسي»، التي تقام برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، تنافساً كبيراً، ومشاركة غير مسبوقة، إذ أسفرت النتائج عن فوز المهر «هنري ماتيس» - ملك ماجنير وتابور وسميث وميريبل، وتحت إشراف المدرب العالمي أودين أوبراين، وقيادة الفارس رايان لي مور - بلقب «الجينز الإماراتي الفرنسي» للمهور للفئة الأولى الذي أُقيم لمسافة 1600 متر، وبلغ مجموع جوائز السباق 650 ألف يورو، وشهد مشاركة 18 خيلاً، حيث قطع البطل المسافة بزمن 1:33:91 دقيقة، كما تمكنت المهرة «زاريجانا» ملك آغا خان من حصد لقب «الجينز الإماراتي الفرنسي» للمهرات للفئة الأولى الذي أُقيم لمسافة 1600 متر بمشاركة 13 خيلاً، بإشراف المدرب فرانسيس هينري جرافارد وقيادة الفارس ميكائيل بارزالونا، وتبلغ مجموع جوائز السباق 550 ألف يورو، حيث قطعت البطلة مسافة السباق بزمن 1:34:05 دقيقة.

من جهته، توجّه عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مسلم العامري، بالشكر إلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة النجاحات الباهرة للكأس الغالية في فرنسا.

وقال: «رؤية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تقود (سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية) إلى أعلى المراتب العالمية، وتعزز من حضورها في مشهد السباقات الكبرى في أوروبا والعالم أجمع، حيث استطاعت ثالثة المحطات وأولى الجولات الأوروبية تقديم أبهى الصور وأقوى السباقات وسط حضور جماهيري مميّز وتداول إعلامي وترويجي باسم الإمارات والكأس الغالية في ظل التعاون المشترك مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية (فرانس جالوب)، ما يؤكد عمق علاقات الصداقة والشراكة بين الإمارات وفرنسا».

. المُهرة «زاريجانا» تحصد لقب «الجينز الإماراتي الفرنسي» للمهرات.