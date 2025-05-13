الامارات | شباب الأهلي والنصر.. احتفالية «بطل» وطموح «عميد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُختتم مساء اليوم منافسات الجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات حافلة بالإثارة، أبرزها اللقاء المرتقب بين شباب الأهلي والنصر، على استاد آل مكتوم الساعة 21:00، الذي يُعد أول ظهور رسمي لـ«فرسان دبي» بعد تتويجهم بلقبَي الدوري والكأس هذا الموسم.

ويستضيف الجزيرة نظيره البطائح الساعة 18:10، فيما يحلّ الوصل ضيفاً على العروبة في التوقيت نفسه، ويتقابل عجمان مع ضيفه كلباء الساعة 21:00.

شباب الأهلي - النصر

تحظى مواجهة شباب الأهلي والنصر بأكبر قدر من الاهتمام، كونها تأتي بعد أيام من حسم «فرسان دبي» للقب الدوري رسمياً قبل ثلاث جولات من النهاية، وتتويجهم يوم الجمعة الماضي بكأس رئيس الدولة، ليجمع الفريق الثنائية التاريخية هذا الموسم.

وسيخوض شباب الأهلي اللقاء من دون أي ضغوط، بعد أن حسم جميع أهدافه المحلية، في وقت يتطلع فيه النصر إلى تحقيق الفوز في سعيه لحجز مقعد آسيوي، سواء في دوري النخبة أو «دوري أبطال آسيا 2»، بعدما حقق نتائج مميزة في آخر ثلاث جولات قادته إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة، مع آمال قائمة في انتزاع المركز الرابع.

الجزيرة - البطائح

يدخل الجزيرة اللقاء واضعاً نصب عينيه إنهاء سلسلة النتائج السلبية التي لازمته في الجولات الست الأخيرة، إذ حصد ثلاث نقاط فقط، من ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز السابع برصيد 33 نقطة، ما يجعل مهمته في المنافسة على مركز آسيوي شبه مستحيلة. في المقابل، يخوض البطائح المباراة بمعنويات مرتفعة بعد اقترابه كثيراً من تأكيد بقائه في دوري المحترفين، إذ يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مبارياته الثلاث المتبقية لضمان البقاء رسمياً، دون النظر إلى نتائج منافسه المباشر دبا الحصن.

الوصل - العروبة

يبدو الوصل أمام اختبار سهل على الورق حين يحلّ ضيفاً على العروبة، الذي تأكد هبوطه إلى دوري الهواة. ويسعى «فهود زعبيل» إلى اقتناص النقاط الثلاث، من أجل مواصلة صراعه الساخن مع الوحدة على المركز الثالث، إذ يفصل بين الفريقين نقطة واحدة قبل انطلاق الجولة.

أمّا العروبة فيلعب دون أي ضغوط بعد وداعه الرسمي للدوري، وهو ما قد يمنحه حرية أكبر لتكرار الأداء القوي الذي قدمه أمام عجمان في الجولة الماضية، حين قلب تأخره إلى فوز مثير 3-2.

عجمان - كلباء

تُختتم مباريات الجولة بلقاء متكافئ يجمع عجمان واتحاد كلباء، ويأتي بين فريقين متقاربين في المستوى والنقاط. ويحتل عجمان المركز العاشر برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن كلباء صاحب المركز التاسع.

وكان الفريقان قد دخلا الموسم بتطلعات لاحتلال مراكز متقدمة، إلا أن تراجع نتائجهما في الدور الثاني بشكل لافت، أدى إلى تقهقرهما في الترتيب العام لجدول المسابقة بصورة غير متوقعة مقارنة بأدائهما في الدور الأول.