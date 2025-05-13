الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
بلد الوليد - جيرونا 21:00
ريال سوسييداد - سيلتا فيغو 22:00
إشبيلية - لاس بالماس 23:30
سيراميكا - الأهلي 18:00
فاركو - المصري البورسعيدي 18:00
الزمالك - بيراميدز 21:00
حرس الحدود - البنك الأهلي 21:00
دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة - البطائح 18:10
العروبة - الوصل 18:10
النصر - شباب الأهلي 21:00
عجمان - كلباء 21:00
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