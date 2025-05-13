اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

بلد الوليد - جيرونا 21:00

ريال سوسييداد - سيلتا فيغو 22:00

إشبيلية - لاس بالماس 23:30

سيراميكا - الأهلي 18:00

فاركو - المصري البورسعيدي 18:00

الزمالك - بيراميدز 21:00

حرس الحدود - البنك الأهلي 21:00

دوري أدنوك للمحترفين

الجزيرة - البطائح 18:10

العروبة - الوصل 18:10

النصر - شباب الأهلي 21:00

عجمان - كلباء 21:00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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