شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الترجى التونسى فى نهائى السوبر الأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في إطار نهائي السوبر الأفريقي المقام علي صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة.

تأهل فريق الترجي التونسي لكرة اليد إلي نهائي السوبر الأفريقي بالفوز على منتدى درب سلطان المغربي في نصف النهائي بنتيجة.

بينما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى.

وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التى تنطلق عقب الكؤوس مباشرة.

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.