شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد موعد اجتماعات مناقشة تطوير مسابقات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

ينظم الاتحاد المصري لكرة القدم ورش عمل مسئولي قطاعات الناشئين يومي 24 و 25 مايو الجارى بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر؛ لمناقشة الأفكار وعرض التوصيات الخاصة بكل مسابقة، قبل إعداد مسابقات الموسم الجديد بحضور رؤساء قطاعات الناشئين للأندية أو ممثل عن القطاع ومعه مقترح مكتوب برؤية كل ناد.

وتهدف ورش العمل إلى تفاهم مشترك بين جميع عناصر اللعبة لتطوير مسابقات الناشئين، واعادة هيكلة مسابقات الناشئين والشباب، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للأندية والمنتخبات، وإعداد اللاعبين وفق منهج علمي من خلال المسابقات.

في سياق آخر، يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم مقترحًا جديدًا لزيادة التكاليف التي تتحملها أندية الدوري الممتاز نظير مستحقات التحكيم، بدءًا من الموسم الكروي المقبل 2025/2024.

وبحسب مصادر مطلعة داخل الاتحاد، فإن التوجه الجديد يشمل رفع قيمة المستحقات السنوية التي تسددها الأندية لصالح الحكام من 1,750,000 جنيه مصري إلى 2,000,000 جنيه لكل نادٍ، تُدفع على دفعتين خلال الموسم.

ويأتي هذا المقترح في إطار جهود الاتحاد لتوفير موارد مالية إضافية تضمن تطوير منظومة التحكيم، وتحسين بيئة العمل للحكام، بما يساهم في الارتقاء بجودة إدارة المباريات في المسابقات المحلية.

كما أشار المصدر إلى أن الزيادة المقترحة تأتي على خلفية ارتفاع تكاليف إدارة المباريات، بما في ذلك أجور الحكام والمساعدين، وتقنيات الفيديو VAR، فضلاً عن نفقات التنقل والإقامة في بعض المباريات.