شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات نارية اليوم فى ختام الجولة السادسة لدوري نايل والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري بإقامة 4 مباريات قوية ضمن مرحلة التتويج بالبطولة تجمع سيراميكا مع الاهلى وفاركو مع المصري و الزمالك مع بيراميدز وأخيراً حرس الحدود مع البنك الاهلى.

وارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز فى مباراتى فاركو ثم البنك الاهلى ليفقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة وفي جعبته 47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

مواعيد مباريات الجولة السادسة للدوري المصري

الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا & الأهلى..5 مساء

فاركو & المصري..5 مساء

الزمالك & بيراميدز..8 مساء

حرس الحدود & البنك الأهلى ..8 مساء

نظام دوري نايل الاستثنائى

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط. وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية. وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي. وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية. وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباريات دوري nile

وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.