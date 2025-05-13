شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا لكأس مصر للمرة الثالثة بخماسية فى شباك المصرى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 13 مايو عام 1927 توج النادى الأهلى بلقب كأس مصر للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد فوزه الكاسح على المصرى البورسعيدى الذى تواجد فى النهائى لأول مرة فى تاريخه بخماسية نظيفة سجلها حسين حجازى، ومختار التتش لكل منهما "هدفان"، وممدوح صقر.

مثل الأهلى فى النهائي: عبد الحميد حمدي، السيد أباظة، محمد على رسمي، رياض شوقي، على الحسني، أحمد سليمان "هندنبرج"، محمود مختار التتش، حسين حجازي، زكى عثمان، محمود مختار صقر، ممدوح مختار صقر.

أما المصرى فضم كلا من: مصطفى ندا، على تعلب، حسن الديب، محمود حلمى الزيدي، فؤاد إبراهيم، على على فقوسة، خليل عطالله، حسن الشامي، السيد بلال، عبدالمطلب محمد، محمد حسن.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.