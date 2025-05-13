شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للباراسيكل يحقق لقب بطولة أفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للباراسيكل فوزًا كاسحًا في بطولة أفريقيا للمضمار، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 16 مايو الجاري.

وقدّم منتخب الباراسيكل أداءً رائعًا استحقّ به لقب البطولة، بعد سيطرة فراعنة الدراجات على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

وحصد المنتخب المصري 11 ميدالية ذهبية، و15 ميدالية فضية، و3 ميداليات برونزية، ليحسم لقب بطولة الباراسيكل التي أُقيمت على مدار يومي 11 و12 مايو الجاري.

وجاء منتخب كينيا في المركز الثاني بعد فوزه بـ8 ميداليات ذهبية، و3 فضية، و3 برونزية.

فيما حلّ منتخب نيجيريا في المركز الثالث برصيد 6 ميداليات ذهبية و2 فضية.

أما منتخب جنوب أفريقيا فجاء في المركز الرابع والأخير برصيد 3 ميداليات ذهبية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد بدير، مدير بطولة الباراسيكل، على الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للألعاب الرياضية، وخاصة لأصحاب الهمم.

كما وجّه الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه القوي لاتحاد الدراجات وتواصله المستمر مع مجلس الإدارة للاطمئنان على كافة تفاصيل البطولة التي تحتضنها القاهرة حاليًا.

وأشاد الدكتور أحمد بدير، عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة، بالمستوى المميز لفراعنة الدراجات، مؤكدًا أن منتخب مصر استحق الفوز والتتويج بلقب النسخة الثانية من البطولة، بعد منافسة قوية من المنتخبات المشاركة.

ووجّه الدكتور أحمد بدير الشكر للكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد، وزملائه أعضاء مجلس الإدارة، على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الأخيرة لإنجاح هذا الحدث، كما أثنى على مجهود ندى الناصر، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على منتخب الباراسيكل، مؤكدًا أن العمل الكبير الذي قام به المجلس ظهر جليًا في حسن التنظيم ونجاح البطولة، بشهادة جميع رؤساء الوفود.