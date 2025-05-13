المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا للشباب وكأس العالم

القاهرة - سامية سيد - اكتمل عدد المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا بتأهل منتخب جنوب أفريقيا على حساب الكونغو.

وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب1- مصر

2- المغرب

3- نيجيريا

4- جنوب أفريقيا.

واحتفل لاعبو منتخب مصر للشباب، بالتأهل إلى كأس العالم 2025 ونصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، بعد فوزه المثير على غانا، بركلات الترجيح (5-4) فى المباراة التى جمعت المنتخبين، الإثنين، على ملعب السويس الجديد فى ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب، التى انطلقت فى 27 أبريل الماضى فى ضيافة "أرض الكنانة" وتتواصل حتى 18 مايو الحالي.

وحسم التعادل الإيجابى مواجهة منتخب مصر للشباب، أمام نظيره الغاني، بهدفين لكل منهما، حيث انتهى الوقت الأصلى بالتعادل ليلعب المنتخبان شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة.