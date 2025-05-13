شكرا لقرائتكم خبر عن مساعده السابق فى سيراميكا: الرمادى قادر على إعادة هوية وقوة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أشاد محمد أبو العلا مساعد أيمن الرمادي السابق في تدريب سيراميكا، بالمستوى الذي ظهر عليه فريق الزمالك في أول مباراة له تحت قيادة المدير الفني الجديد أيمن الرمادي، أمام فريق سيراميكا، مؤكدًا أن الفريق قدم وجهًا مغايرًا خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.

يذكر أن محمد أبو العلا عمل ضمن الجهاز الفني للرمادي في أندية أسوان وسيراميكا، ولكنه لم يرافقه في ثالث تجاربه في الدوري المصري مع الزمالك، بالإضافة إلى خبراته السابقة مع أندية الشرقية والرجاء وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد السكندري وطلائع الجيش تحت قيادة عماد النحاس.

وقال أبو العلا، خلال لقائه عبر قناة الزمالك: "ما قدمه أيمن الرمادي مع الزمالك أمام سيراميكا خلال يومين فقط من توليه المسؤولية، يُعد إنجازًا يُحسب له بعدما ظهر الفريق بأداء جيد خاصة في الشوط الأول".

وأضاف: "الزمالك يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، وأيمن الرمادي قادر على استخراج أفضل ما لديهم، لكن الفريق بحاجة إلى صفقات خاصة أن تنفيذ أفكار المدرب، يتطلب توافر عناصر بجودة عالية".

وتابع: "الفريق عانى من غياب الهوية خلال فترة المدرب السابق جوزيه بيسيرو، لكن مع العناصر الحالية وإدارة الرمادي الفنية، يمكن للزمالك أن يختتم الموسم بأقل الخسائر الممكنة".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أيمن الرمادي يُشكر على قبوله تحدي قيادة الزمالك في هذا التوقيت الحرج من الموسم، ومع مرور الوقت، سيحصل على الإشادة وسيلمس الجمهور الفارق بوضوح".