شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ينتظر عرضا رسميا للعودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر طارق حامد لاعب وسط ضمك السعودي، تلقى عرضًا رسميًا من نادى الزمالك للعودة إلى صفوفه فى صفقة انتقال حر، حيث يمنى اللاعب النفس العودة للقلعة البيضاء، وختام مسيرته داخل جدران النادى.

ويرحب بعض مسئولي الزمالك بفكرة عودة اللاعب في ظل الرغبة في تواجد قائد للفريق، إلا أن الأمر سيكون متروكًا للجنة التخطيط والجهاز الفنى الذي سيكون متواجدًا مع بداية الموسم.

ويعود طارق حامد إلى القاهرة بعد ما يقرب من أسبوعين، عقب انتهاء موسمه بشكل رسمى مع فريقه السعودى، ليصبح لاعبا حرا.

طارق حامد كان مصابًا في غضروف الركبة بكدمة أبعدته عن المشاركة مع فريقه الحالى ثم شارك في مواجهة الرائد أمس الأحد بشكل طبيعى والمباراة انتهت لصالح فريقه بهدف دون رد.

وفى حالة عدم استقرار إدارة الزمالك أو الجهاز الفنى للفريق على عودة طارق حامد، ستكون وجهة اللاعب استكمال مسيرته فى الاحتراف الخارجى وعدم العودة إلى مصر.