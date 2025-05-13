شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: منتخبا الشباب والناشئين يتأهلان سويا لكأس العالم لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إنجاز تاريخي غير مسبوق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأهل منتخبي مصر للشباب تحت 20 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا سويًا لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم في نفس العام.

ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة الكرة المصرية، حيث لم يسبق لكلا المنتخبين أن تأهلا سويًا إلى هذا المحفل العالمي في عام واحد.

وعبر الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكدًا أنه ثمرة عمل وجهد كبيرين من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على حد سواء. وأشار الاتحاد في بيان رسمي إلى أن هذا التأهل المزدوج يعكس تطور قطاعات الناشئين والشباب في مصر، ويبشر بمستقبل واعد للكرة المصرية على المدى الطويل.

وتأهل منتخب مصر للشباب، إلى كأس العالم 2025 ونصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، بعد فوزه المثير على غانا، بركلات الترجيح (5-4) فى المباراة التى جمعت المنتخبين، اليوم، الإثنين، على ملعب السويس الجديد فى ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب، التى انطلقت فى 27 أبريل الماضى فى ضيافة "أرض الكنانة" وتتواصل حتى 18 مايو الحالي.

وحسم التعادل الإيجابى مواجهة منتخب مصر للشباب، أمام نظيره الغاني، بهدفين لكل منهما، حيث انتهى الوقت الأصلى بالتعادل ليلعب المنتخبان شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة.

وضم تشكيل منتخب الشباب كلا من: "عبد المنعم تامر، محمد سمير، عبد الله بوستنجي، أحمد عابدين، مهاب سامي، أحمد خالد "كاباكا"، سيف سفاجا، محمد السيد، مؤمن شريف، أحمد شرف، محمد زعلوك".