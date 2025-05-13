شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية بعد تعديل جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى لفريق بيراميدز مباراتين فى مسابقة الدورى، بعد مواجهة الزمالك المقرر لها فى الثامنة غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم الدورى.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط.

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز بعد التعديل كالتالى:

بتروجت × بيراميدز.. يوم السبت 17 مايو على ستاد بتروسبورت - 8 مساء فى الجولة السابعة

سيراميكا × بيراميدز.. يوم الأربعاء 28 مايو على ستاد هيئة قناة السويس - 8 مساء فى الجولة التاسعة