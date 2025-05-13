شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أشرف دارى لقائمة الأهلى أمام سيراميكا وربيعة وهانى على رأس 10 غيابات والان مع تفاصيل الخبر

اختار عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراة سيراميكا غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم الدوري.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد رامي ربيعة ومحمد هاني بسبب الإصابة، وعودة أشرف داري بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك عودة خالد عبد الفتاح لتعويض غياب محمد هاني.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف

الدفاع: أشرف داري - خالد عبد الفتاح - على معلول- ياسر إبراهيم- أحمد نبيل كوكا- مصطفى العش.

الوسط: عمرو السولية- حسين الشحات- محمد مجدي أفشة- كريم نيدفيد- طاهر محمد طاهر- مروان عطية- إمام عاشور- أكرم توفيق- أحمد رضا- أشرف بن شرقي.

الهجوم: وسام أبو على- نيتس جراديشار.

فيما يغيب كل من: حمزة علاء، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، كريم فؤاد، عمر الساعي، عمر كمال، محمد عبد الله، سمير محمد.