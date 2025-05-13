شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس فالنسيا المرشح لمعاونة ريفيرو فى الأهلى: لا أعرفه من الأساس والان مع تفاصيل الخبر

علق الإسباني ماركوس إباد مدرب حراس فالنسيا، على الأنباء التي تداولت اسمه ضمن الجهاز المرافق لمواطنه خوسيه ريفيرو في تدريب الأهلي، بعدما بات المدرب الإسباني على مقربة من تولي تدريب الفريق الأحمر.

وردا على سؤال هل تلقيت دعوة من خوسيه ريفيرو للانضمام إليه ضمن الطاقم الفني للنادي الأهلي؟ أو هل تعرف ما إذا كان سينضم إلى الأهلي ؟ قال في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى: "أنا لا أعرف من هو المدرب خوسيه ريفيرو من الأساس، كيف يمكن أن يتم ربط اسمي بمدرب لا أعرفه، الأمر غير مفهوم بالنسبة لي".

وعن قدومه للتدريب في الأهلي قال: "ببساطة، أنا لا أعرف شيئًا عن أي اهتمام.. سنرى في الأيام المقبلة إذا كان هناك أي جديد".