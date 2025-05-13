شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد سيراميكا.. ماذا تخبئ المواجهة العاشرة بين عماد النحاس وعلى ماهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عماد النحاس المدير الفنى المؤقت لفريق الأهلى، تحديا جديدا عندما يواجه على ماهر فى مواجهة الأهلى وسيراميكا المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى "دورى nile".

9 مواجهات سابقة

والتقى عماد النحاس مع على ماهر فى 9 لقاءات سابقة قبل مباراة الثلاثاء، عندما كان يدرب "الرجاء وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد السكندرى وطلائع الجيش"، بينما كان يدرب على ماهر كل من: "الأسيوطى وإنبى والمصرى ومودرن سبورت"، فاز على ماهر فى 4 مواجهات فى مقابل مواجهة لصالح عماد النحاس، وانتهت 4 لقاءات بالتعادل.

وسجلت أندية عماد النحاس 8 أهداف فى مقابل 11 هدفا لأندية على ماهر، ويبحث عماد النحاس عن الفوز الثانى، فيما يأمل على ماهر فى الفوز الخامس.

على جانب آخر، فشل فريق سيراميكا فى تحقيق أى فوز على النادى الأهلى فى جميع المواجهات السابقة، حيث واجه الأهلى فى 11 مباراة خسر 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يتذوق طعم الفوز.

ويتسلح فى هذه المباراة بخبرات مدربه على ماهر الذى نجح فى تحقيق الفوز من قبل على الأهلى فى مباراة واحدة عندما كان يقود الأسيوطى سابقا فى كأس مصر بهدف نظيف.