شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى والمقرر لها فى الثامنة مساء غد الثلاثاء، وعلى تقنية الفيديو الحكم هشام القاضى.

واستقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مع خالد عبد الله مدرب الحارس، على استمرار أحمد الشناوي فى حراسة عرين الفريق خلال مواجهة الزمالك غداً.

وفضّل الجهاز الفني استمرار الشناوي في حراسة مرمي الفريق السماوي كونه الحارس الأساسي للفريق، ويحظي بثقة الجهاز الفني وارتكاب بعض الأخطاء في مواجهة سيراميكا والخسارة بنتيجة 4 - 2، أمر وارد في كرة القدم.

وجدد لاعبو نادي بيراميدز عزمهم على مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز، مؤكدين أن الاستسلام ليس خيارا مهما كانت التحديات، وشدد اللاعبون على التزامهم الكامل بمواصلة تقديم الأداء القوي والسعي وراء الفوز في جميع المباريات المتبقية، آملين في تعثر المنافس للحفاظ على آمال الفريق في التتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وتحدث لاعبو بيراميدز مع بعضهم حول ضرورة التركيز فى المباريات المتبقية فى الدورى وعدم الاستسلام بعد تصدر الأهلى لجدول المسابقة برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة.

وتتبقى للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز، فى الوقت الذى يتبقي لبيراميدز 3 مواجهات أمام الزمالك وبتروجت وسيراميكا.

ويستعد فريق بيراميدز للقاء الزمالك، المقرر له غداً الثلاثاء، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.