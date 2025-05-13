أيمن طاهر أول حارس مرمى يتأهل لكأس العالم لاعبا ومدربا

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القاهرة - سامية سيد - حقق أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب، إنجازا تاريخيا يُحسب له بعد تأهل المنتخب الوطنى إلى كأس العالم فى شيلى كونه أول حارس مرمى يتأهل لكأس العالم لاعبا ومدربا.

وحفر أيمن طاهر إسمه بأحرف من نور فى سجلات الكرة المصرية حيث شارك فى كأس العالم 1990 بإيطاليا، قبل أن يقود منتخب الشباب مدربا لحراس المرمى إلى كأس العالم فى انجاز جديد للكرة المصرية.

وظهر عبد المنعم تامر حارس مرمى المنتخب بمستوى مميز فى بطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر، وساهم بقوة فى تأهل المنتخب لربع النهائى قبل أن يشارك بقوة فى انجاز الفوز على غانا والتأهل إلى كأس العالم للشباب بعد غياب 12 عاما.

كما يُحسب لأيمن طاهر مدرب حراس منتخب الشباب الدفع بالحارس محمد المنشاوى قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح أمام غانا وتأهيله نفسيا قبل المشاركة، ليحسم الحارس الواعد تذكرة تأهل الفراعنة إلى كأس العالم بتصديه لركلة جزاء حسمت الفوز للفراعنة بنتيجة 5-4.

ويضم منتخب الشباب 3 حراس مميزين هم عبد المنعم تامر وأحمد وهب ومحمد المنشاوى، ويقدمون مستويات رائعة طوال مسيرة هذا المنتخب سواء فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا أو النهائيات المقامة حاليا فى مصر.