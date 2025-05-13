شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12-5-2025، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء فيها: ننشر ملامح تشكيل الجهاز الفنى الجديد للأهلي بعد اقتراب ريفيرو، ورابطة الأندية تعلن رسميا انتهاء الدورى المصرى 31 مايو، والأهلى يهزم الزمالك 31 / 27 ويتأهل لنهائى السوبر الأفريقى لكرة اليد، ومنتخب الشباب يهزم غانا بركلات الترجيح ويتأهل لكأس العالم ونصف نهائى أمم أفريقيا.

ننشر ملامح تشكيل الجهاز الفنى الجديد للأهلي بعد اقتراب ريفيرو

اقترب النادى الأهلى من التعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايرتس، لتولى مهمة المدير الفنى لفريق الكرة خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

منتخب الشباب يهزم غانا بركلات الترجيح ويتأهل لكأس العالم ونصف نهائى أمم أفريقيا

تأهل منتخب مصر للشباب، إلى كأس العالم 2025 ونصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعد فوزه المثير على غانا، بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي جمعت المنتخبين..

رسميا.. رابطة الأندية تعلن انتهاء الدورى المصرى 31 مايو

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

الأهلى يهزم الزمالك 31 / 27 و يتأهل لنهائى السوبر الأفريقى لكرة اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع النادى الأهلى.

أبو ريدة يدعو رؤساء الأندية والرابطة لمناقشة التخطيط للموسم الجديد

وجه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة إلى رؤساء أندية القسم الأول ورئيس رابطة أندية القسم الأول للاجتماع بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري.

بيراميدز يخاطب رابطة الأندية رسميًا لتأجيل مواجهة سيراميكا بسبب مواجهتى صن داونز

أرسل نادي بيراميدز خطابا رسميا إلى رابطة الأندية المحترفة، لتأجيل مباراة الفريق المقررة أمام سيراميكا في الجولة الأخيرة من مرحلة حسم لقب الدوري والمحدد لها يوم 28 مايو.

عبد الله السعيد يعقد جلسة التجديد مع الزمالك بعد مباراة بيراميدز

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع عبد الله السعيد لاعب الفريق على تجديد عقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم، حيث تم الاتفاق على التجديد لمدة موسمين قادمين.

بتروجت: ننتظر وفداً رسمياً من الأهلي للتفاوض على هادى رياض وتوفيق محمد

أكد محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجت عن وجود رغبة لدى مسؤولي الفريق البترولي في التعاقد مع محمد عبدالله ومصطفى أبو الخير ثنائي النادي الأهلي.

الزمالك يبحث عن حارس مرمى فى الميركاتو الصيفى.. جنش ضمن المرشحين

وضعت لجنة التخطيط بنادى الزمالك حراسة المرمى ضمن المراكز التي تحتاج لتدعيم في الميركاتو الصيفى المقبل، في إطار استعداداته للموسم الجديد 2025، حيث ترى لجنة التخطيط أن هذا المركز بحاجة لتدعيم من أجل خلق نوع من المنافسة بين الحراس، لاسيما أنه تم وضع عدة أسماء مرشحة على طاولة اللجنة لبحث إمكانية التعاقد مع أي منهما.