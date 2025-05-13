شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس لا يعرف الفوز على سيراميكا تاريخيا قبل مواجهته فى الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل عماد النحاس المدير الفنى المؤقت لفريق الأهلى، فى فك عقدة سيراميكا فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى "دورى nile".

عقدة سيراميكا

ويسعى عماد النحاس أن يحقق الفوز الأول على سيراميكا فى المواجهة السادسة أمامه، حيث واجه سيراميكا فى 5 لقاءات سابقة خسر مباراة وتعادل فى 4 مواجهات مع أندية "المقاولون والاتحاد"، وكانت الخسارة قاسية بخماسية نظيفة مع زعيم الثغر، سجلت أندية عماد النحاس 5 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

ومع على ماهر تواجه عماد النحاس معه فى 9 لقاءات سابقة قبل مباراة الثلاثاء، عندما كان يدرب "الرجاء وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد السكندرى وطلائع الجيش"، بينما كان يدرب على ماهر كلا من "الأسيوطى وإنبى والمصرى ومودرن سبورت"، فاز على ماهر فى 4 مواجهات فى مقابل مواجهة لصالح عماد النحاس، وانتهت 4 لقاءات بالتعادل.

وسجلت أندية عماد النحاس 8 أهداف فى مقابل 11 هدفا لأندية على ماهر، ويبحث عماد النحاس عن الفوز الثانى، فيما يأمل على ماهر فى الفوز الخامس.

على جانب آخر، فشل فريق سيراميكا فى تحقيق أى فوز على النادى الأهلى فى جميع المواجهات السابقة، حيث واجه الأهلى فى 11 مباراة خسر 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يتذوق طعم الفوز.

ويتسلح فى هذه المباراة بخبرات مدربه على ماهر الذى نجح فى تحقيق الفوز من قبل على الأهلى فى مباراة واحدة عندما كان يقود الأسيوطى سابقا فى كأس مصر بهدف نظيف.