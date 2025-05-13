شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج أول المتأهلين لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، انسحاب اللاعب المكسيكي ليونيل كاردينس، من منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات، والتي تستمر على مدار يومين، بسبب إصابته بارتجاج في المخ.

بذلك يتأهل البطل المصري علي فرج المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، مباشرة إلى الدور ربع النهائي بعد انسحاب لاعب المكسيك.

وجاءت مباريات المصريين في اليوم الأول من دور الـ 16 كالتالي:

- علي فرج وليونيل كاردينس

- طارق مؤمن وجونا براينت

- يوسف سليمان ومروان الشوربجي

- يوسف إبراهيم ودييجو إلياس

- نوران جوهر وفيروز أبو الخير

- أمينة عرفي وندى عباس

- هانيا الحمامي ونيلي جليس

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفي منافسات الرجال يحمل البيروفي دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة.

من جانبها، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مايو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع السادس على التوالي، وذلك بعد تقدمه إلى قمة التصنيف عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا.

وواصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ21.

كما تقدم البطل المصري الصاعد محمد زكريا مركزين ليتواجد حالياً في التصنيف الـ 18، بعد تتويجه مؤخراً ببطولة برمودا المفتوحة للاسكواش.