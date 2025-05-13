شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد بيراميدز.. أيمن الرمادى يبحث عن الفوز الثانى أمام الفريق السماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الزمالك، تحديا جديدا عندما يواجه بيراميدز فى الثامنة مساء غد الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة السادسة من جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري "دورى nile".

الرمادى أمام بيراميدز



خاض أيمن الرمادى 6 مواجهات أمام بيراميدز قبل مواجهة الغد، مع فريقي أسوان وسيراميكا، نجح فى تحقيق فوز وحيد وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبو أيمن الرمادى 15 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا، ويبحث عن الفوز الأول مع الزمالك والفوز الثانى على فريق بيراميدز تاريخيا.

وجاء الفوز الوحيد لأيمن الرمادى أمام بيراميدز عندما قاد سيراميكا للفوز بهدفين نظيفين فى بطولة الدورى 3 نوفمبر 2023.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى الثامنة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، حيث يبحث كل فريق عن الفوز، ويسعى الرمادى لتحقيق أول انتصار له مع الفريق، بينما يريد يورتشيتش تعويض الخسارة فى آخر مباراتين أمام فاركو والبنك الأهلى.

ترتيب الزمالك وبيراميدز فى جدول الدورى



يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.

غيابات الزمالك أمام بيراميدز



ويغيب عن صفوف الزمالك فى المباراة كل من محمود جهاد، أحمد الجفالى، ناصر ماهر، للإصابة، محمد عبد الشافى لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى أحمد مصطفى زيزو، على خلفية أزمة انقطاعه عن التدريبات، قبل أن يعود مرة أخرى.