شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجى: الزمالك فاوضنى.. والوكلاء عرضوا اسمى على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

رد لاورينتو ريجيكامب مدرب فريق الترجي السابق، على ترشيحه لتدريب الزمالك خلال الفترة القادمة بعد رحيل البرتغالي بيسيرو عن تدريب الفريق لسوء الأداء والنتائج.

وقال ريجيكامب، في تصريحات خاصة مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "في البداية أعتقد أن الزمالك عليه التركيز أولًا على خوض نهائي كأس مصر أمام بيراميدز وبعدها سنتحدث عن الأمر".

وأضاف: "هناك العديد من الأندية المصرية تريد التوقيع معي، والزمالك يعد أحد أفضل الأندية في مصر، وتدريب فريق بحجم الزمالك شرف كبير".

وتابع: "أتابع كل مباريات الدوري المصري وليس فقط الزمالك لأنني لديّ متسع من الوقت".

وعن المباراة النهائية لكأس مصر ومن يملك الأفضلية قال: "أعتقد أن المباراة مهمة للغاية لفريق بيراميدز لأنه يريد الحفاظ على موسمه، لحسن حظ الأهلي لقد خسر بيراميدز مباراتين على التوالي في الدوري".

وبسؤاله عن ارتباطه بالتفاوض مع الأهلي قال: "لم أتفاوض بشكل رسمي مع الأهلي، ولكن الكثير من الوكلاء تواصلوا معي لطرح الفكرة، الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر وشرف لي أن أقوم بتدريب أحد الفريقين".