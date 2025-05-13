شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ميشيل يانكون من الاستمرار فى جهاز ريفيرو بتدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

بات موقف البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي من الاستمرار في منصبه غامضا، بعد قدوم الإسباني خوسيه ريفيرو لتولي القيادة الفنية خلفا للسويسري مارسيل كولر.

واقترب يانكون من الرحيل عن التواجد في الجهاز الفني للفريق الأول، خاصة أن ريفيرو سيصطحب مدرب حراس مرمى ضمن جهازه الفني الجديد.

ومن المتوقع أن تنتهي رحلة يانكون مع الأهلي ويعود لبلاده، أو يتم نقله للعمل مشرفا على تدريب حراس مرمى قطاع الناشئين في القلعة الحمراء، كما حدث وقت التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش.

واقترب النادى الأهلى من التعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بيراتس، لتولى مهمة المدير الفنى لفريق الكرة خلفًا للسويسري مارسيل كولر مدرب الفريق السابق.

وأعلن نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في بيان رسمي، رحيل خوسيه ريفيرو قبل نهاية عقده بختام الموسم الجاري، بناء على طلبه بسبب اتفاقه مع ناد آخر.

وكان النادي الأهلي قد فسخ التعاقد مع كولر بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي على يد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وقرر تعيين عماد النحاس مديراً فنياً بشكل مؤقت.

ويبدو ملامح الجهاز الفنى الجديد للنادى الاهلى مكوناً من:

مدير رياضي: محمد يوسف.

مدير الكرة ونائب المدير الرياضي: محمد شوقي.

مدير فني: خوسيه ريفيرو.

مدرب عام: عماد النحاس

مدرب مساعد: سيرجيو ألمينارا.

مدرب: كارلوس نودار باز.

مدرب حراس مرمى: ماركوس أباد.

رئيس الجهاز الطبي: أحمد جاب الله.