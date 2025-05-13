شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يحرس عرين بيراميدز فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مع خالد عبد الله مدرب الحارس، على استمرار أحمد الشناوي فى حراسة عرين الفريق خلال مواجهة الزمالك غداً.

وفضّل الجهاز الفني استمرار الشناوي في حراسة مرمي الفريق السماوي كونه الحارس الأساسي للفريق، ويحظي بثقة الجهاز الفني وارتكاب بعض الأخطاء في مواجهة سيراميكا والخسارة بنتيجة 4 - 2، أمر وارد في كرة القدم.

وجدد لاعبو نادي بيراميدز عزمهم على مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز، مؤكدين أن الاستسلام ليس خيارا مهما كانت التحديات، وشدد اللاعبون على التزامهم الكامل بمواصلة تقديم الأداء القوي والسعي وراء الفوز في جميع المباريات المتبقية، آملين في تعثر المنافس للحفاظ على آمال الفريق في التتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وتحدث لاعبو بيراميدز مع بعضهم حول ضرورة التركيز فى المباريات المتبقية فى الدورى وعدم الاستسلام بعد تصدر الأهلى لجدول المسابقة برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة.

وتتبقى للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز، فى الوقت الذى يتبقي لبيراميدز 3 مواجهات أمام الزمالك وبتروجت وسيراميكا.

ويستعد فريق بيراميدز للقاء الزمالك، المقرر له غداً الثلاثاء، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط.

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز بعد التعثر الثاني على التوالي للفريق الأزرق، وسقط بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، بينما حقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري برباعية مقابل هدفين مساء الخميس الماضى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة وفي جعبته 47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز.

ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في أحد مبارياته القادمة، فسيكون الأهلي بحاجة إلى جمع 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.