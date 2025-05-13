شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يطالب لاعبيه بعدم الانشغال بالعروض وتأجيلها لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، لاعبيه بعدم الانشغال بالعروض التى يتحدث عنها الإعلام وتأجيلها لنهاية الموسم من أجل وضع الفريق فى مركز متقدم.

وعقد سيد عيد جلسة مع لاعبى بتروجت وحثهم على ضرورة التركيز خلال الـ3 مباريات الأخيرة فى بطولة الدورى من أجل تحسين وضع الفريق فى الجدول.

ودخل أكثر من لاعب فى فريق بتروجت حسابات بعض الأندية الكبرى فى الدورى المصرى، مثل توفيق محمد وهادى رياض ورشاد المتولى، بعض ارتباطهم بأكثر من نادٍ.

واقترب رشاد المتولى من الرحيل عن فريق بتروجت نهاية الموسم بعد انتهاء تعاقده مع النادى البترولى ويحق له التوقيع لأى نادٍ بدون الرجوع لإدارة الفريق البترولى، وسط اهتمام من الأهلى وبيراميدز والزمالك.

فى حين دخل الثنائى بتوفيق محمد وهادى رياض حسابات الأهلى والزمالك لتدعيم خط الدفاع، خاصة توفيق محمد الظهير الأيسر فى الوقت الذى يعانى فيه القطبان من نقص حاد فى هذا المركز.

ويستعد فريق بتروجت لمواجهة قوية أمام بيراميدز فى الثامنة مساء السبت المقبل على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى.