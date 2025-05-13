شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب ينهى 12 عامًا من الغياب عن كأس العالم تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المنتخب الوطني تحت 20 سنة، 12 عاما من الغياب عن مونديال العالم للشباب، بعدما تأهل منتخب مصر للشباب، إلى كأس العالم 2025 ونصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، بعد فوزه المثير على غانا، بركلات الترجيح (5-4) فى المباراة التى جمعت المنتخبين، اليوم، الاثنين، على ملعب السويس الجديد فى ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب، التى انطلقت فى 27 أبريل الماضى فى ضيافة "أرض الكنانة" وتتواصل حتى 18 مايو الحالي.

وشارك منتخب مصر للشباب في كأس العالم 8 مرات من قبل، كانت الأولى في 1981، والأخيرة في 2013، ويبقى أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الفوز بالميدالية البرونزية في مونديال الأرجنتين 2001 بقيادة شوقي غريب.

وحسم التعادل الإيجابى مواجهة منتخب مصر للشباب، أمام نظيره الغاني، بهدفين لكل منهما، حيث انتهى الوقت الأصلى بالتعادل ليلعب المنتخبان شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة.

وتقدم منتخب الشباب عن طريق اللاعب مؤمن شريف الذى سجل الهدفين فى الدقيقتين 19 و26 من زمن اللقاء، قبل أن يقلص منتخب غانا النتيجة بتسجيله الهدف الأول فى الوقت المحتسب بدل من الضائع بخطأ من حارس شباب ألفراعنة عبد المنعم تامر، ويسجل منتخب غانا هدف التعادل فى الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع فى الشوط الثانى من ضربة جزاء.

وتعرض أرون إسيل لاعب منتخب غانا، للطرد، بعدما ارتكب اللاعب مخألفة طرد بيبو، ليتعرض للطرد فى بداية الشوط الإضافى الثاني، وفى الدقائق الأخيرة سجل محمد سمير هدفا ثالثا للمنتخب الوطنى لكن الحكم ألغاه بداعى التسلل على بيبو الذى مرر الكرة قبلها.

وضم تشكيل منتخب الشباب كلا من: "عبد المنعم تامر، محمد سمير، عبد الله بوستنجي، أحمد عابدين، مهاب سامي، أحمد خالد "كاباكا"، سيف سفاجا، محمد السيد، مؤمن شريف، أحمد شرف، محمد زعلوك".