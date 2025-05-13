شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لتسديد مستحقات باتشيكو وبوطيب لرفع إيقاف القيد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أنه يتم حاليًا تجهيز مستحقات المغربى خالد بوطيب والبرتغالى جايمى باتشيكو من أجل سدادهما نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل بأقصى تقدير لرفع عقوبة إيقاف القيد عن النادى.

ويرغب الزمالك في رفع عقوبة إيقاف القيد في أسرع وقت قبل فتح باب المفاوضات مع أي لاعب بشكل رسمي حتى لا يكون هناك تخوف لدى أي لاعب أو مدير فني يتم التفاوض معه.

ويتمسك باتشيكو حتى تلك اللحظة بالحصول على كامل مستحقاته البالغة 880 ألف دولار بدون الفوائد، رافضًا فكرة الجدولة، فيما يقترب بوطيب من الموافقة على تقسيط غرامته البالغة 930 ألف يورو، بحيث يحصل على 600 ألف يورو في الدفعة الأولى، ويحصل على المبلغ المتبقي على أقساط.