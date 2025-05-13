شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية بعد تعديل جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبقى لفريق الزمالك مباراتان فى مسابقة الدورى، بعد مواجهة بيراميدز المقرر لها فى الثامنة غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم الدورى.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك بعد التعديل كالتالى:

الزمالك × بتروجيت.. يوم السبت 24 مايو على استاد الكلية الحربية - 8 مساء فى الجولة الثامنة

الزمالك × فاركو.. يوم السبت 31 مايو بدلا من الأحد 1 يونيو على استاد القاهرة - 8 مساء فى الجولة التاسعة