شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: حققنا الهدف الأول وسنقاتل من أجل البطولة ومواجهة المغرب صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة أنور مدير منتخب مصر للشباب، أن منتخب مصر للشباب حقق الهدف الأول بالتأهل إلى كأس العالم للشباب بعد الفوز على منتخب غانا بركلات الترجيح، فى ربع نهائى بطولة أفريقيا تحت 20 عاما.

وقال حمادة أنور، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد: "الحمد لله على التأهل لكأس العالم للشباب، وبشكر اللاعبين والجهاز الفنى على ما قدموه، وكان صعب جدا تكون البطولة فى أرضنا ومنصعدش لكأس العالم بعد المجهود الكبير الذى تم بذله من المسئولين".

وأضاف مدير منتخب الشباب: "منتخب غانا من المنتخبات الصعبة متصدر مجموعته ولعب مباراة أقل منا لأن مجموعته كانت 3 مباريات فقط وإحنا لعبنا 4 مباريات، وحاولنا ننهى المباراة مبكرا ولكن دخل فينا هدف فى نهاية الشوط الأول ثم تم احتساب علينا ركلة جزاء فى آخر لحظة".

وتابع: "مواجهة منتخب المغرب ستكون صعبة جدا وإن شاء الله ولادنا تقدر تحقق الفوز ونصل إلى النهائى وسنقاتل من أجل التتويج باللقب وسط الحضور الجماهيرى الذى يدعم الفريق، سنبدأ غدا الاستعداد للمغرب".

ويلتقى منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، نظيره المغربى فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر، وهي المباراة المقرر لها التاسعة مساء يوم الخميس المقبل.

وتأهل منتخب مصر للشباب، إلى كأس العالم 2025 ونصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، بعد فوزه المثير على غانا، بركلات الترجيح (5-4) فى المباراة التى جمعت المنتخبين، اليوم، الإثنين، على ملعب السويس الجديد فى ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب، التى انطلقت فى 27 أبريل الماضى فى ضيافة "أرض الكنانة" وتتواصل حتى 18 مايو الحالي.

وحسم التعادل الإيجابى مواجهة منتخب مصر للشباب، أمام نظيره الغاني، بهدفين لكل منهما، حيث انتهى الوقت الأصلى بالتعادل ليلعب المنتخبان شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة.