شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يواجه المغرب فى نصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، نظيره المغربى فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر.

وتأهل منتخب مصر للشباب، إلى كاس العالم 2025 ونصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعد فوزه المثير على غانا، بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الإثنين، على ملعب السويس الجديد في ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب، التي انطلقت في 27 أبريل الماضي في ضيافة "أرض الكنانة" وتتواصل حتى 18 مايو الحالي.

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب مصر للشباب، أمام نظيره الغاني، بهدفين لكل منهما، حيث انتهى الوقت الأصلى بالتعادل ليلعب المنتخبان شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة.