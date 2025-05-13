شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح بين الأندية بعد قرار رابطة الأندية توحيد مواعيد مباريات الحسم في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح داخل الوسط الكروي المصري، عقب قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة الأخيرة بشأن تعديل مواعيد مباريات الجولات السابعة والثامنة والتاسعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2024-2025، حيث قررت الرابطة إقامة جميع مباريات الفرق المتنافسة على اللقب أو المهددة بالهبوط في توقيت واحد.

وجاء القرار في إطار حرص الرابطة على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق، سواء التي تتنافس على التتويج والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، أو التي تصارع للبقاء في دوري الأضواء.

وأكدت مصادر في الرابطة، خلال تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسؤولياتها لضمان بيئة تنافسية نزيهة، تمنع أي احتمالات للتلاعب أو التراخي في الجولات الأخيرة، وتمنح جميع الأندية فرصًا متساوية في تحديد مصيرها داخل الملعب، بعيدًا عن الحسابات المرتبطة بنتائج مباريات أخرى.

وتعكس هذه الخطوة استجابة الرابطة لمطالب عدد من الأندية التي شددت على أهمية إقامة مباريات الحسم في توقيت موحد، لضمان الشفافية الكاملة ومراعاة الضغوط النفسية والتكتيكية التي قد تنشأ من معرفة نتائج المنافسين مسبقًا.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط.

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز بعد التعثر الثاني على التوالي للفريق الأزرق، وسقط بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، بينما حقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري برباعية مقابل هدفين مساء الخميس الماضى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة وفي جعبته 47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز.

ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في إحدى مبارياته القادمة، فسيكون الأهلي بحاجة إلى جمع 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي، كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.