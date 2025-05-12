شباب مصر يصنعون المجد.. تأهل تاريخي للمونديال بعد ملحمة كروية أمام غانا

الشارقة - اميمة ياسر - حجز المنتخب الوطني للشباب بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم، بعد فوز درامي على منتخب غانا بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة المقامة في مصر.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء التي حسمها الفراعنة لصالحهم وسط تألق لافت من الحارس عبد المنعم تامر.

تألق نجم الاتحاد السكندري، مؤمن شريف، بشكل لافت بتسجيله هدفي منتخب مصر في الدقيقتين 20 و28، بعد أن دفع به المدير الفني أسامة نبيه أساسيًا بدلاً من عمر خضر لاعب أستون فيلا. وجاء الهدف الأول مستغلًا خطأً دفاعيًا غانيًا، فيما جاء الثاني بعد مراوغة مميزة لحارس مرمى “البلاك ستارز”.

ورد منتخب غانا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بهدف عبر عبد العزيز عيسى، قبل أن ينجح حكيم سليماني في إدراك التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة 90+10، ليُبقي على آمال فريقه حتى ركلات الحسم.

وبهذا الانتصار، يضرب المنتخب المصري موعدًا مع نظيره المغربي في نصف نهائي البطولة، بعد فوز أسود الأطلس على سيراليون بهدف نظيف في المواجهة الأخرى من دور الثمانية.