شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخاطب رابطة الأندية رسميًا لتأجيل مواجهة سيراميكا بسبب مواجهتى صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادي بيراميدز خطابا رسميا إلى رابطة الأندية المحترفة، لتأجيل مباراة الفريق المقررة أمام سيراميكا في الجولة الأخيرة من مرحلة حسم لقب الدوري والمحدد لها يوم 28 مايو الجاري على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بسبب ارتباط الفريق بمباراتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وأكد نادي بيراميدز في خطابه الرسمي أنه يطلب تأجيل المباراة لتقام في موعد لاحق لدعم نادي بيراميدز في مهمته الوطنية التي يمثل فيها كرة القدم المصرية وخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

وكشف النادي في خطابه أن الفريق سيتواجد في بريتوريا لخوض مباراة الإياب من يوم 19 مايو ويعود يوم 25 من نفس الشهر، ومن غير المعقول أن يلعب يوم 28 مايو أي بعد 48 ساعة فقط مباراة فاصلة في الدوري، وقبل 72 ساعة فقط من خوض مباراة الإياب لنهائي دوري الأبطال لحسم اللقب القاري، والمحدد لها يوم 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي.

أوضح النادي أنه على ثقة تامة بأن رابطة الأندية ستشاركه الرأي بضرورة دعم نادي بيراميدز في مهمته الوطنية، بعد الدعم المستمر للأندية المصرية التي رفعت اسم مصر خلال نهائي المواسم السابقة في البطولات القارية، ولذلك فإنهم يرون أن الرابطة لن تتخلى عن مسؤوليتها الوطنية تجاه استمرار دعم ممثل مصر في نهائي البطولة القارية الأعظم.