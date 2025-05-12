شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن حميد أفضل لاعب فى مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

حصل عبد الرحمن حميد حارس مرمي فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، على لقب أفضل لاعب في مباراة فوز فريقه على الزمالك بنتيجة 31-27 فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع النادى الأهلى بالجزيرة، ليتأهل إلى النهائى.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 15-12 لصالح الأهلي فى مباراة شهدت تفوقا ملحوظا لحارسي الأهلي عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم واللاعب علي زين.

ويسعى الأهلى فى نهائى السوبر الأفريقى إلى استكمال سلسلة التتويجات هذا الموسم، فى ظل حصد السوبر المحلى والدورى وكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام النهائى غدا، حيث يلتقى الأهلى مع الفائز من لقاء الترجى التونسى مع منتدى درب سلطان.

وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التى تنطلق عقب الكؤوس مباشرة.

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.