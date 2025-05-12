شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يهزمن الساحل التونسى ويتأهلن إلى نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26 - 23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادى الأهلى فرع الجزيرة، ليتأهل إلى النهائى .

ويسعى الأهلى لحصد اللقب فى ظل تحقيق سلسلة ألقاب السوبر المحلى والدورى وكأس مصر هذا الموسم، حيث يعقد الفريق آمالا كبيرة على عناصر الخبرة أمثال نصرة عيد عبد الملك وليلى هيثم وأمينة عاطف.

ويقام النهائى غدا الثلاثاء بين الأهلى وبترو أتليتيكو الأنجولى.

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.