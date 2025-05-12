شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تسجل هدفا مباغتا في مرمى منتخب الشباب بخطأ من عبد المنعم تامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلص منتخب غانا الفارق مع منتخب مصر للشباب، بتسجيله الهدف الأول للمنتخب الغاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع في المواجهة التي تجمع المنتخبين، اليوم، الاثنين، على ملعب السويس الجديد في ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب، التي انطلقت في 27 أبريل الماضي في ضيافة "أرض الكنانة" وتتواصل حتى 18 مايو الحالي.

وتشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم الفراعنة بهدفين مقابل هدف، حيث سجل مؤمن شريف لمنتخب مصر، وقلص المنتخب الغاني في أخر لخحظات هذا الشوط.

وضم تشكيل منتخب الشباب كل من: "عبد المنعم تامر، محمد سمير، عبد الله بوستنجي، أحمد عابدين، مهاب سامي، أحمد خالد "كاباكا"، سيف سفاجا، محمد السيد، مؤمن شريف، أحمد شرف، محمد زعلوك".

أما ديزموند أوفي المدير الفني لمنتخب غانا فقد اختار بدء اللقاء بالتشكيل التالي: "جديوس أسياكو، جوزيف أوبوكو،أوفوري مكارثي، داكوستا أنتوي، أرون إسيل، إيمانويل منساه، فينين دينيس مارفو جيري أفري، عبد العزيز عيسى، هايفورد بوهين، لورد أفريفيا".

وتجاوز منتخب مصر للشباب الدور الأول كأحد أفضل منتخبين أنهيا في المركز الثالث بحصولهم على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج منتخب تنزانيا متذيل هذه المجموعة، بعد أن حققوا تفوقوا على جنوب أفريقيا وتنزانيا (1 – 0) وتعادل مع زامبيا (0 – 0) وخسارة أمام سيراليون (1 – 4).

أما منتخب غانا فقد تربع على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين على السنغال وأفريقيا الوسطى (1 – 0) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) في الجولة الأولى.

كان منتخب مصر الذي توج باللقب 4 مرات، قد حجز مقعده في ربع النهائي بعد حلوله في المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من انتصارين على جنوب إفريقيا وتنزانيا (1 – 0) وتعادل مع زامبيا (0 – 0) وخسارة أمام سيراليون (1 – 4).

أما المنتخب الغاني، الذي يملك في سجله 4 ألقاب أيضاً آخرها عام 2021 في موريتانيا ’ فقد تأهل في صدارة المجموعة الثالثة بجدارة بعد أن حصد 7 نقاط من فوزين متتاليين على السنغال وإفريقيا الوسطى بنتيجة (1 – 0) بعد أن استهل مشواره بالتعادل مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله.

4 مواجهات جمعت المنتخبين في البطولة، وكان التفوق من نصيب منتخب مصر الذي حقق انتصارين وتعادل مرتين أيضاً، ولم يتعرض لأي خسارة.

لعب منتخب مصر 54 مباراة خلال 13 مشاركة له فى البطولة منذ تحولها للنظام الحالي عام 1991، وتمكن من تحقيق 27 فوزاً وتعادل في 17 وخسر 10 مرات وسجل 66 هدفاً مقابل 48 هدفاً في شباكه.

خلال 13 مشاركة أيضاً فى البطولة لعب منتخب غانا 57 مباراة وفاز 32 وتعادل في 14 وخسر 11 مباراة وسجل 82 هدفاً مقابل 43 هدفاً في شباكه.