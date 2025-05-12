شكرا لقرائتكم خبر عن 7 غيابات فى صفوف سيراميكا أمام الأهلى بالدورى.. القندوسى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، 7 لاعبين أمام الأهلى فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى "دورى nile".

ويغيب عن سيراميكا كل من أحمد القندوسى للإصابة بكسر فى الساق، وعبد الرحمن بودى بمزق فى الضامة، إبراهيم محمد بمزق فى الضامة، سعد سمير مزق فى السمانة، محمد عادل إيقاف لتراكم الإنذارات، يوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد عابدين لمشاركتهما مع منتخب الشباب فى بطولة أفريقيا.

وفشل فريق سيراميكا فى تحقيق أى فوز على النادى الأهلى فى جميع المواجهات السابقة، حيث واجه الأهلى فى 11 مباراة خسر 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يتذوق طعم الفوز.

ويتسلح فى هذه المباراة بخبرات مدربه على ماهر الذى نجح فى تحقيق الفوز من قبل على الأهلى فى مباراة واحدة عندما كان يقود الأسيوطى سابقا فى كأس مصر بهدف نظيف.

تلقى على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، خبرا سعيدا بتعافى الثنائى عمرو قلاوة والحارس محمد كوكو استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى "دورى nile".

وشارك عمرو قلاوة فى مران سيراميكا بعد التعافى من الإصابة بكدمة فى الركبة، والتى أبعدته عن سيراميكا أمام البنك الأهلى والزمالك، ولكنه أصبح جاهزا لتدعيم خط الوسط أمام الأهلى.

كما شارك محمد كوكو حارس سيراميكا فى التدريبات بشكل كامل بعد التعافى من الإصابة بالتواء فى الكاحل الذى تعرض له خلال مباراة البنك الأهلى والتى أبعدته عن مباراة الزمالك.