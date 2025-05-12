شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على الزمالك 15-12 فى الشوط الأول بنصف نهائى السوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 15-12 بالشوط الأول فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع النادى الأهلى بالجزيرة .

وشهد الشوط الأول تفوق ملحوظ لكلا من ،عبد الرحمن حميد حارس الأهلي و كلا من اللاعبين ، علي زين و عمر كاستيلو و إبراهيم المصري .

يسعى الأهلى فى هذه المواجهة إلى إستكمال سلسلة التتويجات هذا الموسم فى ظل حصد السوبر المحلى و الدورى و كأس مصر ، بينما يطمح فريق الزمالك إلى مصالحة الجماهير فى ظل خسارة جميع البطولات المحلية هذا الموسم .

ومن المقرر أن يقام النهائى غدا على نفس الصالة بحضور جماهيرى حيث يلتفى الفائز من مباراة الأهلى و الزمالك مع الفائز من لقاء الترجى التونسى مع منتدى درب سلطان ، أعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التى تنطلق عقب الكؤوس مباشرة .

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.