شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراتين في ربع نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل موعد مباراتين فى ربع نهائى كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 - 2025 ، حيث تقرر إقامة طلائع الجيش والإسماعيلى يوم الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة على أن تقام مباراة بتروجت وسيراميكا يوم الأربعاء المقبل على ستاد بتروسبورت.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.

وأعلنت رابطة الأندية مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة من عمر المرحلة النهائية للدورى الممتاز، وتنتهى الجولة يوم 31 مايو الجارى بمباراتى المصرى وحرس الحدود ، والزمالك مع فاركو.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط.

وتقام جميع مباريات الدورى المصرى المتبقية فى تمام الثامنة مساء لتحقيق تكافؤ الفرص.