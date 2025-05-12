شكرا لقرائتكم خبر عن لن تمل من مشاهدتها.. رابطة الأندية تحفز الجمهور بأهداف للزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة، أهدافًا من مباريات الزمالك وبيراميدز قبل اللقاء الذى يجمع الفريقين غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

وعلق الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة على الأهداف بين الزمالك وبيراميدز قائلة: أهداف لن تمل من مشاهدتها.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى الثامنة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، حيث يبحث كل فريق عن الفوز، ويسعى الرمادى لتحقيق أول انتصار له مع الفريق، بينما يريد يورتشيتش تعويض الخسارة فى آخر مباراتين أمام فاركو والبنك الأهلى.

ترتيب الزمالك وبيراميدز فى جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.

غيابات الزمالك أمام بيراميدز

ويغيب عن صفوف الزمالك فى المباراة كل من محمود جهاد، أحمد الجفالى، ناصر ماهر، للإصابة، محمد عبد الشافى لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى أحمد مصطفى زيزو، على خلفية أزمة انقطاعه عن التدريبات، قبل أن يعود مرة أخرى.