شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي بعد تعديل لقاءات الجولات الثلاث الأخيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

أجرت رابطة الأندية تعديلا على مواعيد مباريات الجولات الثلاث الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتحديدا الجولات السابعة والثامنة والتاسعة.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات فى مرحلة حسم الدوري أمام سيراميكا بالجولة السادسة، وأمام البنك الأهلي فى الجولة السابعة، وأمام فاركو في الجولة الثامنة، بينما لن يلعب فى الجولة التاسعة "bye".

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي بعد التعديل كالتالي:

مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي 8 مساء السبت 17 / 5 / 2025 على استاد القاهرة

مباراة الأهلي أمام فاركو 8 مساء الأربعاء 28 / 5 / 2025 على استاد القاهرة

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط.