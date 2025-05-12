الامارات | دخل الملعب وخرج مطروداً بعد 15 ثانية.. واقعة نادرة في ملاعب الإمارات (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة دبا الحصن وضيفه الوحدة المقامة حالياً بإستاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، واقعة نادرة في ملاعب الإمارات تمثلت في حصول لاعب دبا الحصن أليونا ندور، على بطاقة حمراء مباشرة بعد 15 ثانية فقط من دخوله إلى أرضية الملعب.

ودخل ندور بديلاً لزميله هيثم جويني في الدقيقة 64، إلا أن مشاركته لم تدم طويلاً، إذ ارتكب مخالفة عنيفة بعد استئناف اللعب من رمية تماس، إذ وجه ضربة بالمرفق إلى لاعب الوحدة ساشا إيفكوفيتش دون كرة.

وفي البداية، أشهر الحكم حمد علي يوسف البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، قبل أن يستعين بتقنية الإعادة التلفزيونية لمراجعة اللقطة، ليقرر تعديل قراره إلى طرد مباشر، في واحدة من أسرع حالات الطرد في تاريخ دوري أدنوك للمحترفين.

يذكر أن فريق الوحدة متقدم حالياً بهدف دون، وهي النتيجة التي تعني رسمياً هبوط دبا الحصن إلى دوري الدرجة الأولى.