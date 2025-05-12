الامارات | رسمياً.. أنشيلوتي مدرباً للمنتخب البرازيلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُيّن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الاسباني لكرة القدم الذي سيتخلى عن مهامه مع النادي الملكي نهاية هذا الموسم، مدربا جديدا للمنتخب البرازيلي حتى مونديال 2026، وفقا لما أعلن الاتحاد المحلي للعبة اليوم الإثنين.

وسيتولى (65 عاماً) الإشراف على أبطال العالم خمس مرات، في حين من المتوقع أن يخلفه في ريال المدرب الشاب شابي ألونسو بعدما أكد الاخير رحيله عن فريقه الحالي باير ليفركوزن الألماني.