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الامارات | رسمياً.. أنشيلوتي مدرباً للمنتخب البرازيلي

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وكالات 0 تبليغ

  • الامارات | رسمياً.. أنشيلوتي مدرباً للمنتخب البرازيلي 1/2
  • الامارات | رسمياً.. أنشيلوتي مدرباً للمنتخب البرازيلي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُيّن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الاسباني لكرة القدم الذي سيتخلى عن مهامه مع النادي الملكي نهاية هذا الموسم، مدربا جديدا للمنتخب البرازيلي حتى مونديال 2026، وفقا لما أعلن الاتحاد المحلي للعبة اليوم الإثنين.
وسيتولى (65 عاماً) الإشراف على أبطال العالم خمس مرات، في حين من المتوقع أن يخلفه في ريال المدرب الشاب شابي ألونسو بعدما أكد الاخير رحيله عن فريقه الحالي باير ليفركوزن الألماني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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